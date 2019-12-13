Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:00

В Москве СК проверяет отравление трехлетнего ребенка наркотиками

происшествия общество дети

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Москве следователи инициировали проверку по факту отравления ребенка наркотиками. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлию Иванову.

По данным следствия, трехлетний мальчик был госпитализирован с явными признаками отравления. Экспертиза доказала наличие в его крови наркотиков.

Отец ребенка рассказал, что несколько дней назад к ним в гости приходил знакомый, который курил в подъезде гашиш. Остатки наркотика родитель оставил себе, чтобы выкурить спустя время. По всей видимости, в какой-то момент малыш съел вредное вещество.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Кроме того, будут проверены условия проживания ребенка в семье.

Ранее СК начал проверку данных о наркотиках, найденных в крови ребенка в Подмосковье. В крови двухлетнего малыша нашли следы марихуаны.

СК проверит информацию о наркотиках, найденных в крови ребенка в Подмосковье

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика