В Москве СК проверяет отравление трехлетнего ребенка наркотиками

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Москве следователи инициировали проверку по факту отравления ребенка наркотиками. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлию Иванову.

По данным следствия, трехлетний мальчик был госпитализирован с явными признаками отравления. Экспертиза доказала наличие в его крови наркотиков.

Отец ребенка рассказал, что несколько дней назад к ним в гости приходил знакомый, который курил в подъезде гашиш. Остатки наркотика родитель оставил себе, чтобы выкурить спустя время. По всей видимости, в какой-то момент малыш съел вредное вещество.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Кроме того, будут проверены условия проживания ребенка в семье.

Ранее СК начал проверку данных о наркотиках, найденных в крови ребенка в Подмосковье. В крови двухлетнего малыша нашли следы марихуаны.