Москвича будут судить за контрабанду экстази и амфетамина из Нидерландов

15:41
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Щербинский районный суд рассмотрит дело обвиняемого в контрабанде и распространении на территории Московского региона наркотиков в особо крупном размере, сообщает Агентство "Москва".
Сотрудники полиции и ФСБ РФ задержали 30-летнего москвича в марте 2019 года в момент сбыта им психотропных веществ в гараже в поселении Мосрентген.
Уже после задержания выяснилось, что мужчина с июля 2018 года находился в федеральном розыске по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков.
При обыске гаража и личного автомобиля задержанного в специально оборудованных тайниках обнаружили пакеты с наркотическим средством – MDMA и психотропным веществом – амфетамином, общей массой более шести килограммов.
По версии следствия, обвиняемый купил наркотики в Нидерландах и перевозил их через страны ЕС на территорию России, где реализовывал крупными партиями.
В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и "Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
Ранее сообщилось, что в столице три человека погибли из-за передозировки наркотиков, еще одну женщину госпитализировали. Тела двух мужчин и женщины были обнаружены в одном из домов на Бакунинской улице. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка. Еще одну женщину нашли в бессознательном состоянии, ее госпитализировали в медицинское учреждение.
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