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Москва 24

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Происшествия

19:19

СК проверит данные о мошенничестве с квартирой ветерана в Москве

происшествия общество

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проверит информацию о мошенничестве с квартирой ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.

По ее словам, об этой ситуации они узнали из программы одного из телеканалов, где ветеран ВОВ узнала, что больше не является собственницей квартиры на Автозаводской улице. По ее словам, об этом стало известно после оформления завещания внука, где прописано, что новым владельцем является ее парикмахер.

По факту появившейся в СМИ информации следовали организовали проверку.

В феврале этого года столичную пенсионерку 1927 года рождения обокрали на 1,5 миллиона рублей. Как уточнялось, неизвестный проник к ней в дом и похитил денежную сумму в особо крупном размере. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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