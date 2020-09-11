Лжесотрудницы Пенсионного фонда украли миллион рублей у блокадницы в Петербурге

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает двух женщин, подозреваемых в краже денег у пенсионерки 1932 года рождения, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению потерпевшей, 8 сентября около 15:00 две неизвестные, представившись сотрудницами Пенсионного фонда, вошли в ее квартиру на улице Жени Егоровой. По словам пенсионерки, воспользовавшись ухудшением ее самочувствия, они украли из ее квартиры миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее сотрудники уголовного розыска Москвы задержали подозреваемого в серии разбойных нападений и краж. Общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

