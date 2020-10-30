Бастрыкин поручил проверить новые факты о мошенничестве с имуществом семьи Баталова

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить новые факты о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом информирует сайт пресс-службы ведомства.
Ранее в СМИ появилась новая информация о мошенничестве в отношении семьи Баталова.
"Из квартиры семьи Баталовых пропали, а затем были выставлены на аукцион письма и дневники поэтессы Анны Ахматовой. <...> Кроме того, говорилось об угрозах дочери актера, поступавших от Михаила Цивина", – сообщили в пресс-службе.
В этой связи председатель СК РФ поручил изучить новые факты, появившиеся в СМИ. Бастрыкин призвал дать им правовую оценку, а также попросил обеспечить сохранность культурных ценностей из семейного архива актера.
"Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела в отношении Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, обвиняемых в мошенничестве", – заключили в ведомстве.
Уголовное дело было возбуждено 18 сентября в связи с установкой факта мошенничества с недвижимостью семьи Баталова. Вдову и дочь актера признали потерпевшими.
В настоящее время фигуранты дела задержаны. С Цивиным и Дрожжиной проводятся необходимые следственные мероприятия.
По данным следствия, вдова и дочь Баталова обманом лишились недвижимости и крупной суммы денег. Речь идет о доле в четырехкомнатной квартире, мастерской актера и двух квартирах, одна из которых расположена в центре столицы.
Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года. Он был актером Центрального театра Российской армии и МХАТ имени Горького. Многим он запомнился по игре в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и других.
Дрожжина и Цивин вернут имущество Баталова
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