Лесной пожар на Тенерифе локализовали спустя почти месяц после его начала

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Крупный лесной пожар на испанском острове Тенерифе локализовали спустя около месяца после его начала. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) заявила глава правительства острова Роса Давила.

Она отметила, что возгорание началось 15 августа. Пожар уничтожил около 15 гектаров лесных насаждений.

В связи с распространившимся огнем были эвакуированы тысячи человек. В тушении задействовали сотни пожарных. По словам главы правительства Канарских островов Фернандо Клавихо, пожар на Тенерифе является самым серьезным за последние 40 лет.

Ранее сообщалось, что количество погибших из-за лесных возгораний на гавайском острове Мауи возросло до 106 человек. Губернатор Гавайев Джош Грин сообщил о том, что количество пострадавших и погибших от пожаров, возможно, будет увеличиваться с каждым днем. Число тех, кто пропал без вести, пока остается неизвестным.

По словам местных властей, возгорание стало "самым смертоносным в США за последние 100 лет". Как утверждает Грин, в Лахайне было разрушено около 2,2 тысячи зданий. Ущерб от пожаров на гавайском острове Мауи составил порядка 6 миллиардов долларов.

Природный пожар на Гавайях стал самым смертоносным в США более чем за столетие