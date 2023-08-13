Вредных веществ в воздухе после пожара в Раменском не обнаружено – Минэкологии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Министерство экологии и природопользования Московской области не зафиксировало превышения уровня загрязняющих веществ после пожара в Раменском. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате крупного пожара на складе с удобрениями в Раменском уровень загрязняющих веществ в воздухе остался в норме.

"По результатам измерений, проведенных в 0,3 километрах от возгорания по адресу – город Раменское, микрорайон Раменье, Егорьевская улица, дом 37, превышений установленных нормативов предельно допустимых максимально разовых концентраций не зафиксировано. Концентрации загрязняющих веществ не превысили 0,2 предельно допустимой максимально разовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе", – сообщили в Минэкологии.

В ведомстве добавили, что характерный запах горения на территории также отсутствует.

Возгорание на складе в Раменском случилось утром 13 августа. Изначально площадь пожара составляла 1,8 тысячи квадратных метров. Затем площадь возгорания увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров. Причиной пожара стало воспламенение удобрений. Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.