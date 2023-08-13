Пожар площадью 1,8 тыс "квадратов" произошел на складе в Раменском

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров произошел на складе в Раменском, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Московской области.

"В 11:53 поступило сообщение о пожаре в нежилом строении по адресу Раменский городской округ, 4-й километр Доненского шоссе, складское помещение", – отметили в сообщении.

Уточняется, что склад горит по всей площади. Внутри помещения находятся удобрения.

В телеграм-канале МЧС России заявили, что в настоящее время огнеборцы наращивают силы и средства на месте ЧП. Пока сведения о пострадавших не поступали.

В свою очередь, прокуратура Московской области заявила о контроле за установлением всех обстоятельств и причин пожара на складе в Раменском. Там же подчеркнули, что возгорание пластиковых поддонов произошло на территории производственно-складского комплекса.

"Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", – заявили в телеграм-канале ведомства.

Накануне сообщалось, что пожар был ликвидирован на грузовом судне в порту Архангельска на площади 300 квадратных метров. К тушению возгорания были привлечены 45 человек и 12 единиц техники. Кроме того, для проверки соседних трюмов направили 4 звена газодымзащиты. Чтобы охладить металл при возгорании подали 4 пожарных ствола.



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