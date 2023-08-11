Открытое горение ликвидировали на складе в Саратове

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение ликвидировали на складе с этиловым спиртом в Саратове. О происшествии рассказали в Главном управлении МЧС РФ по области.

"В 19:47 (18:47 по московскому времени) ликвидация открытого горения", – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Пожар на складском помещении в Саратове произошел 11 августа. Возгорание случилось по адресу Брянский проезд, 14. Уточнялось, что в борьбе с огнем были задействованы 43 человека и 11 единиц специальной техники. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что в результате возгорания пострадал мужчина. Его с ожогами отвезли в больницу.

Позднее стало известно о локализации возгорания на всей площади.



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