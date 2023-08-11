Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:37

Происшествия

Открытое горение на складе в Одинцове ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На складе в подмосковном Одинцове потушили открытое горение. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на областной главк МЧС РФ.

"В 07:55 открытое горение ликвидировано", – говорится в сообщении.

В ночь на 11 августа на складе на Зеленой улице произошел пожар. Локализовать возгорание удалось на площади в две тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

До этого в одной из столичных квартир загорелся электросамокат. Семья в момент случившегося не спала, поэтому трагедии удалось избежать. Троих детей с ожогами верхних дыхательных путей госпитализировали.

Крупный пожар произошел на складе в Одинцове

Читайте также

происшествияпожар
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика