Открытое горение на складе в Одинцове ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На складе в подмосковном Одинцове потушили открытое горение. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на областной главк МЧС РФ.

"В 07:55 открытое горение ликвидировано", – говорится в сообщении.

В ночь на 11 августа на складе на Зеленой улице произошел пожар. Локализовать возгорание удалось на площади в две тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

До этого в одной из столичных квартир загорелся электросамокат. Семья в момент случившегося не спала, поэтому трагедии удалось избежать. Троих детей с ожогами верхних дыхательных путей госпитализировали.



Крупный пожар произошел на складе в Одинцове