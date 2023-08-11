08:37Происшествия
Открытое горение на складе в Одинцове ликвидировали
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
На складе в подмосковном Одинцове потушили открытое горение. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на областной главк МЧС РФ.
"В 07:55 открытое горение ликвидировано", – говорится в сообщении.
В ночь на 11 августа на складе на Зеленой улице произошел пожар. Локализовать возгорание удалось на площади в две тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.
До этого в одной из столичных квартир загорелся электросамокат. Семья в момент случившегося не спала, поэтому трагедии удалось избежать. Троих детей с ожогами верхних дыхательных путей госпитализировали.
Крупный пожар произошел на складе в Одинцове
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