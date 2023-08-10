Троих детей госпитализировали из-за возгорания электросамоката в столичной квартире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дети 4 и 9 лет, а также 7-месячный малыш были госпитализированы в Москве с ожогами верхних дыхательных путей после возгорания электросамоката в квартире. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Отмечается, что информация об инциденте поступила в пожарную охрану ведомства в ночь на 10 августа. Семья в момент случившегося не спала, поэтому трагедии удалось избежать, площадь пожара в трехкомнатной квартире была не более 1 квадратного метра.

В сообщении напомнили, что электросамокаты не стоит заряжать ночью и оставлять их на зарядке без внимания. Также советуется установить в жилье пожарный извещатель – прибор, который подает звуковой сигнал при задымлении.

"Ваша безопасность – ваша ответственность!" – заключили в министерстве.

Ранее электросамокат задымился в торговом центре "Гагаринский". Из-за этого сработала пожарная сигнализация, посетителей вывели на улицу.

Также мужчина на электросамокате сбил шестилетнюю девочку на Нижегородской улице в Москве. Ребенка доставили в медицинское учреждение.

"Московский патруль": более 330 аварий с участием СИМ произошло за полгода в Москве