Пожарная сигнализация сработала в ТЦ "Гагаринский" на юге Москвы.

Из-за инцидента посетителей вывели на улицу. В настоящее время проводится проверка информации о возможном возгорании.

Пожарные уже прибыли на место происшествия. Сейчас уточняются подробности ЧП.

Ранее сообщалось, что прорыв горячей воды произошел утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ "Времена года". Немногим позже Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек. Мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким погибших.

По факту гибели людей завели уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ". Боткин был задержан 24 июля.

Во вторник, 25 июля, следствие заявило, что Боткин – не единственный фигурант дела об аварии, некоторые причастные к инциденту лица до сих пор не установлены.

В свою очередь, Пресненский районный суд Москвы избрал в отношении Боткина меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 сентября.

