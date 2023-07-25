Суд в Москве отправил инженера ТЦ "Времена года" под домашний арест

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Пресненский районный суд Москвы избрал в отношении главного инженера компании, обслуживающей торговый центр "Времена года", 39-летнего Евгения Боткина меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 сентября, передает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

"Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Россйиской Федерации ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц")", – отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела находится на контроле столичной прокуратуры. В настоящее время постановление суда в законную силу не вступило.

Немногим ранее Боткин в зале Пресненского районного суда заявил, что не признает вину в гибели людей. Он заявил, что не согласен с обвинением и ходатайством следователя и считает его незаконным и необоснованным.

В то же время его адвокаты попросили суд отпустить Боткина под залог в размере 10 миллионов рублей. По словам защитников, эту сумму готов внести руководитель организации, обслуживающей ТЦ.

Прорыв горячей воды произошел утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ "Времена года". Немногим позже Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек. Мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким погибших.

По факту гибели людей завели уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ". Боткин был задержан 24 июля.

Во вторник, 25 июля, следствие заявило, что Боткин – не единственный фигурант дела об аварии, некоторые причастные к инциденту лица до сих пор не установлены.

Главный инженер ТЦ "Времена года" не признал вину в гибели сотрудников