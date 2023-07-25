Охранник ТЦ "Времена года" рассказал, что комплекс закрыт уже третий день после ЧП

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ТЦ "Времена года" в Москве закрыт уже третий день после прорыва трубы с горячей водой, в результате которого погибли люди, сообщил охранник комплекса.

"Не работает, и неизвестно, когда он будет работать. Может, через неделю, может, через две", – передает РИА Новости его слова.

Мужчина рассказал, что сегодня первый день, когда вновь были включены табло на здании, сейчас в нескольких помещениях горит свет.

Прорыв горячей воды произошел в гипермаркете "Глобус гурмэ", который находится в ТЦ "Времена года", утром 22 июля. Сергей Собянин сообщил, что в результате аварии погибли четыре человека.

В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ".

Позднее сообщалось, что площадь подтопления после разрыва трубы в московском торговом центре составила четыре тысячи квадратных метров.

24 июля стало известно о задержании сотрудника, осуществляющего функции главного инженера в помещениях ТЦ "Времена года". Его подозревают в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.



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