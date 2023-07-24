СК РФ задержал подозреваемого по делу о прорыве горячей воды в ТЦ "Времена года"

Фото: телеграм-канал "Следком"

Подозреваемый по делу о прорыве горячей воды в ТЦ "Времена года" был задержан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса", – говорится в уведомлении.

Как уточнили в СК РФ, в скором времени будет принято решение о мере пресечения в отношении задержанного.

В пресс-службе прокуратуры Москвы добавили, что 39-летний задержанный инженер является сотрудником частной компании, которая работала в ТЦ по договору.

Сотрудника задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), добавили в прокуратуре.

Прорыв горячей воды произошел утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ "Времена года". Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате инцидента погибли четыре человека.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ".

ТЦ "Времена года", где прорвало трубу с горячей водой, закрыли для посетителей 23 июля