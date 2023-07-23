17:31Происшествия
Дело по факту прорыва трубы в ТЦ "Времена года" передано в аппарат ГУ СК
Фото: depositphotos/andreyuu
Уголовное дело по факту прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте передали в столичное следственное управление Следственного комитета. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
По информации следствия, прорыв трубы произошел на цокольном и подвальных этажах. В результате случившегося погибли четверо сотрудников ТЦ, десять человек госпитализировали с ожогами.
Следователи провели обыски в офисных помещениях и изъяли документы.
"Допрашиваются лица из числа руководства, сотрудники, отвечающие за эксплуатацию инженерных систем, а также за соблюдение требований безопасности, рядовые сотрудники, находившиеся на рабочих местах в момент прорыва коммуникаций горячего водоснабжения", – подчеркнуло ведомство.
Согласно информации, были назначены экспертизы.
Утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ "Времена года", произошел прорыв горячей воды. Сергей Собянин сообщил, что трагедия в ТЦ унесла жизни четырех человек.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ".
В ТЦ "Времена года" прокомментировали прорыв трубы с горячей водой
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