Дело по факту прорыва трубы в ТЦ "Времена года" передано в аппарат ГУ СК

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Уголовное дело по факту прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте передали в столичное следственное управление Следственного комитета. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По информации следствия, прорыв трубы произошел на цокольном и подвальных этажах. В результате случившегося погибли четверо сотрудников ТЦ, десять человек госпитализировали с ожогами.



Следователи провели обыски в офисных помещениях и изъяли документы.

"Допрашиваются лица из числа руководства, сотрудники, отвечающие за эксплуатацию инженерных систем, а также за соблюдение требований безопасности, рядовые сотрудники, находившиеся на рабочих местах в момент прорыва коммуникаций горячего водоснабжения", – подчеркнуло ведомство.

Согласно информации, были назначены экспертизы.

Утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ "Времена года", произошел прорыв горячей воды. Сергей Собянин сообщил, что трагедия в ТЦ унесла жизни четырех человек.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ".

В ТЦ "Времена года" прокомментировали прорыв трубы с горячей водой