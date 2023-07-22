Число погибших после прорыва трубы в ТЦ "Времена года" увеличилось до четырех

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Число погибших после прорыва трубы в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте увеличилось до четырех, сообщил Сергей Собянин в воем телеграм-канале.

По его словам, трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек.

"Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать", – написал мэр.

Ранее Собянин сообщал об одном погибшем. По информации пресс-службы столичной прокуратуры, погибла женщина. Также есть пострадавшие с ожогами. Всем им оказывают медицинскую помощь.

Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин аварии. Работу правоохранителей координирует первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

Ранее стало известно, что в ТЦ "Времена года" произошел прорыв горячей воды. Позже сообщалось, что три человека были госпитализированы.

На втором этаже оставались заблокированные люди. У сотрудницы гипермаркета, расположенного в торговом центре, из-за случившегося произошел сердечный приступ. Службы города и МЧС оперативно работают на месте.

Прорыв трубы произошел во время гидроиспытаний теплосетей в Петербурге