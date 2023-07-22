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16:22

Происшествия

Трое человек госпитализированы после прорыва воды в ТЦ "Времена года"

Фото: телеграм-канал SHOT

Три человека госпитализированы в результате прорыва водопровода с горячей водой в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На втором этаже остаются заблокированные люди. У сотрудницы гипермаркета, расположенного в торговом центре, из-за случившегося произошел сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что в ТЦ "Времена года" произошел прорыв горячей воды. Несколько десятков человек пострадали.

До этого пять человек пострадали в результате прорыва трубопровода в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Они получили ожоги и были доставлены в больницу.

Прорыв трубы произошел во время гидроиспытаний теплосетей в Петербурге

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