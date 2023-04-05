Пять человек пострадали в результате прорыва трубы с кипятком в Петербурге

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Пять человек пострадали в результате прорыва трубопровода в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Они получили ожоги и были доставлены в больницу.

По информации городского управления МЧС, авария произошла на Дровяной улице. Она привела к размыву грунта и оседанию дорожного полотна, в результате чего автомобиль, в котором были один взрослый и двое детей, провалился под землю. На помощь пострадавшим оперативно прибыли пожарные.

Заместитель губернатор города Олег Эргашев сообщил в своем телеграм-канале о пяти пострадавших.

"В результате прорыва трубы с кипятком пострадали пять горожан, среди них – один ребенок. Оказание им помощи взял на свой личный контроль губернатор Санкт-Петербурга", – говорится в его публикации.

Эргашев рассказал, что 10-летнего мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий. Медики зафиксировали у него ожог 2% площади тела. Специалисты отмечают, что опасности для жизни нет.

В свою очередь, 57-летнего и 65-летнего мужчин отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Их состояние оценивают как среднетяжелое с ожогами 7–8 и 18% тела соответственно. Кроме того, Эргашев добавил, что в результате аварии пострадали два спасателя, один из которых сейчас находится в тяжелом состоянии.

Площадь разлива кипятка в результате прорыва трубопровода диаметром 800 миллиметров составила 500 квадратных метров.

По информации 78.ru, когда владелец автомобиля заметил, что машина, в которой сидят его внуки, начала уходить под воду, он позвонил по номеру 112, но при этом решил попытаться самостоятельно отогнать транспортное средство.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, бросились спасать детей, в результате чего и получили ожоги.

Ранее движение по Рязанскому переулку в Москве было перекрыто из-за прорыва трубы с горячей водой. ЧП произошло около дома № 1.

Позднее стало известно, что специалисты устранили прорыв трубы и организовали теплоснабжение местных жителей по резервной схеме.

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