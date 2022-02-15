Городские службы устранили прорыв трубы в Рязанском переулке

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Специалисты устранили прорыв трубы с горячей водой в Рязанском переулке в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МОЭК.

"Утечка на теплосети по адресу Рязанский переулок, дом 1, ликвидирована, движение по переулку открыто", – сказали в компании.

Там уточнили, что в настоящее время теплоснабжение местных жителей организовано по резервной схеме.

Авария произошла во второй половине дня во вторник. В результате движение на улице было полностью перекрыто. Решался вопрос о перемещении припаркованных машин, чтобы исключить помехи для работы городских служб.

