Движение по Рязанскому переулку перекрыто из-за прорыва трубы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение по Рязанскому переулку в Москве полностью перекрыто из-за прорыва трубы с горячей водой, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

ЧП произошло около дома 1. На месте работают сотрудники ГИБДД.

"Рассматривается вопрос о перемещении припаркованного транспорта в целях безопасности, а также исключения помех при работе городских коммунальных служб", – говорится в сообщении.

В Дептрансе попросили водителей выбирать пути объезда.

Ранее трубу с холодной водой прорвало в Химках. В результате затопленной оказалась улица Строителей. Для проведения работ сотрудники Госавтоинспекции перекрывали дорогу.

