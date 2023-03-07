Теплотрассу прорвало во Владивостоке, около 30 тысяч жителей остались без тепла и воды

Фото: телеграм-канал "Владивосток Online"

Во Владивостоке прорвало теплотрассу на улице Новоивановской, без тепла и горячей воды остались около 30 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В связи с происшествием движение транспортных средств от улицы Светланской в сторону улицы Новоивановской будет временно ограничено. Автомобилистов просят использовать пути объезда.

Согласно информации приморской прокуратуры, из-за прорыва около 30 тысяч горожан лишились тепла и горячей воды. В администрации Владивостока сообщили, что аварию устранят к концу дня.

Ранее сообщалось, что в Саратове машина с людьми упала в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва трубы. Водитель и двое его пассажиров, в том числе ребенок, быстро успели выбраться из салона.

Видео: телеграм-канал Baza

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