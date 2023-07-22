Несколько десятков человек пострадали из-за прорыва воды в ТЦ "Времена года" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько десятков человек пострадали при прорыве горячего водопровода в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В ТЦ "Времена года" произошел прорыв горячей воды. Ожоги у двух человек, медики оказывают помощь. Три человека заблокированы, к ним направлены сотрудники МЧС", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, у сотрудницы магазина в ТЦ из-за произошедшего случился сердечный приступ.

До этого пять человек пострадали в результате прорыва трубопровода в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Они получили ожоги и были доставлены в больницу.

По информации городского управления МЧС, авария произошла на Дровяной улице. Она привела к размыву грунта и оседанию дорожного полотна.

Ранее движение по Рязанскому переулку в Москве было перекрыто из-за прорыва трубы с горячей водой. ЧП произошло около дома № 1. Позднее стало известно, что специалисты устранили прорыв трубы и организовали теплоснабжение местных жителей по резервной схеме.

Вода из прорванной трубы затопила парковку в Новороссийске