Городские службы работают на месте аварии в ТЦ "Времена года" – Собянин

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Причиной аварии в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте стал прорыв трубы с горячей водой. Службы города и МЧС оперативно работают на месте, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Он уточнил, что есть пострадавшие с ожогами, один человек погиб.

"Мои глубокие соболезнования семье", – написал градоначальник.

Все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин аварии. По информации пресс-службы прокуратуры столицы, в результате ЧП погибла женщина.

Работу правоохранителей координирует первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

Ранее стало известно, что в ТЦ "Времена года" произошел прорыв горячей воды. Позже сообщалось, что три человека были госпитализированы.

На втором этаже оставались заблокированные люди. У сотрудницы гипермаркета, расположенного в торговом центре, из-за случившегося произошел сердечный приступ.

Прорыв трубы произошел во время гидроиспытаний теплосетей в Петербурге