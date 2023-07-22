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22 июля, 21:58

Происшествия

Прокуратура показала место прорыва трубы в ТЦ "Времена года"

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Столичная прокуратура показала предварительное место прорыва трубы горячего водоснабжения внутренних коммуникаций в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте.

На видео показана труба с вылетевшей заглушкой. Она расположена в подсобном помещении, заваленном контейнерами и кастрюлями. Отмечается, что ведомство продолжает работу на месте происшествия.

Утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ "Времена года", произошел прорыв горячей воды. Сергей Собянин сообщил, что трагедия в ТЦ унесла жизни четырех человек. Еще девять человек госпитализировали.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ".

В пресс-службе ПАО "МОЭК" сообщили, что авария произошла на сетях, принадлежащих торговому центру. Оборудование и сети МОЭК в районе происшествия исправны и находятся в работе. Ремонтные бригады компании оперативно прибыли на место и оказывают необходимую поддержку городским службам в устранении последствий происшествия.

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

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