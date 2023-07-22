Временно закрыт съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года"

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Съезд с Кутузовского проспекта на территорию торгового центра "Времена года" временно закрыт, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Причиной стало проведение спасательных работ из-за прорыва трубы с кипятком. Общее движение транспорта по Кутузовскому проспекту при этом не затруднено.

Службы города и МЧС оперативно работают на месте.

Утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном на цокольном этаже ТЦ "Времена года", произошел прорыв горячей воды. Сергей Собянин сообщил, что трагедия в ТЦ унесла жизни четырех человек.

Одна женщина скончалась в результате сердечного приступа, ударившего из-за случившегося. Также есть пострадавшие с ожогами. Всем им оказывают медицинскую помощь.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ". Они находились на минус первом этаже.

В пресс-службе ПАО "МОЭК" сообщили, что авария произошла на сетях, принадлежащих торговому центру. Оборудование и сети МОЭК в районе происшествия исправны и находятся в работе. Ремонтные бригады компании оперативно прибыли на место и оказывают необходимую поддержку городским службам в устранении последствий происшествия.