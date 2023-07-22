Девять человек госпитализировали при прорыве трубы в ТЦ "Времена года"

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Девять человек госпитализировали при прорыве трубы в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио начальника столичного главка МЧС Юрия Ткаченко.

ЧП произошло в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном на цокольном этаже. По данным источника ТАСС в экстренных службах, оперативные службы завершили спасательные работы в торговом центре.

Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства по факту случившегося. В ее ходе установят обстоятельства и причины ЧП, дадут оценку действиям ответственных лиц и примут меры прокурорского реагирования.

Утром 22 июля в ТЦ "Времена года" произошел прорыв горячей воды. Сергей Собянин сообщил, что трагедия в ТЦ унесла жизни четырех человек.

Одна женщина скончалась в результате сердечного приступа, ударившего из-за случившегося. Также есть пострадавшие с ожогами. Всем им оказывают медицинскую помощь.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ". Они находились на минус первом этаже.

По факту гибели четырех человек в ТЦ "Времена года" возбуждено уголовное дело