В РСТЦ допустили наличие скрытого брака в московском ТЦ "Времена года"

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Труба или иные технические элементы в столичном торговом центре "Времена года", где 22 июля произошла авария, могли иметь скрытый брак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Российский совет торговых центров (РСТЦ).

В сообщении отмечается, что пока нет официальных результатов исследования, поэтому остается "существенная вероятность" скрытого брака. Подобное, по мнению совета, вряд ли можно отнести к зоне ответственности УК либо арендатора. Также это не указывает на факт недовыполнения ТЦ государственных требований или на недостаточное внимание к безопасности.

Помимо этого, в РСТЦ призвали не торопиться проводить массовые проверки в ТЦ, так как сначала нужно узнать причину случившегося, чтобы узнать, на чем акцентировать внимание при проведении таких мероприятий.

Охранник "Времен года" Сергей Булдаков, госпитализированный после аварии, подтвердил, что получил ожоги обеих ног.

"Мне нормально. Я сейчас в больнице, сплю", – цитирует его "360".

По информации издания, его голос указывал на общую слабость.

Прорыв горячей воды произошел утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ "Времена года". Сергей Собянин сообщил, что в результате инцидента погибли четыре человека.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ".

В понедельник, 24 июля, был задержан главный инженер ТЦ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Последствия ЧП из-за прорыва трубы в торговом центре "Времена года" ликвидированы