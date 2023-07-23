Появились кадры ТЦ "Времена года" спустя сутки после прорыва трубы с водой

Появились кадры торгового центра "Времена года" спустя сутки после прорыва трубы с горячей водой, в результате которого погибли четыре человека.

Правоохранительные органы продолжают работу на месте случившегося, специалисты осматривают ТЦ, а прокуроры координируют процесс. Торговый центр закрыли для посетителей.

По результатам проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства.

Расследование уголовного дела контролирует столичная прокуратура.

Утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ "Времена года", произошел прорыв горячей воды. Сергей Собянин сообщил, что трагедия в ТЦ унесла жизни четырех человек. Еще девять человек госпитализировали.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ".