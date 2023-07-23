Площадь подтопления в ТЦ "Времена года" составила 4 тысячи "квадратов"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Площадь подтопления после разрыва трубы в московском торговом центре "Времена года" составила четыре тысячи квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства уточнил, что металлическая труба горячего водоснабжения диаметром 30 сантиметров разорвалась по сварному шву. По его информации, были спасены 10 человек, четверо из которых были госпитализированы в НИИ Скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, еще пятеро – в ГКБ имени Ф.И. Иноземцева.

Добавляется, что один человек отказался от госпитализации. Все пострадавшие получили ожоги.

Утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ "Времена года", произошел прорыв горячей воды. Сергей Собянин сообщил, что трагедия в ТЦ унесла жизни четырех человек. Еще девять человек госпитализировали.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ".

В ТЦ "Времена года" прокомментировали прорыв трубы с горячей водой