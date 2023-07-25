Главный инженер компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", не признал вину в гибели людей

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Главный инженер компании, обслуживающей торговый центр "Времена года", Евгений Боткин не признал вину в гибели людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из зала Пресненского суда Москвы, где идет заседание по вопросу заключения под стражу Боткина.

"Я не согласен с обвинением и ходатайством следователя, считаю его незаконным и необоснованным", – заявил обвиняемый в суде.

В свою очередь, адвокаты главного инженера просят суд отпустить Боткина под залог в размере 10 миллионов рублей. По словам защитников, эту сумму готов внести руководитель организации, обслуживающей ТЦ.

"Он уведомлен о том, что в случае неявки в срок обвиняемого в суд или в орган следствия эта сумма будет обращена в доход государства", – заявил один из адвокатов Боткина.

Прорыв горячей воды произошел утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ "Времена года". Немногим позже Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек. Мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким погибших.

По факту гибели людей завели уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ". Боткин был задержан 24 июля.

Во вторник, 25 июля, следствие заявило, что Боткин – не единственный фигурант дела об аварии, некоторые причастные к инциденту лица до сих пор не установлены.

В МЧС заявили, что у ТЦ "Времена года" проходят следственные действия