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16:23

Происшествия

В деле об аварии в ТЦ "Времена года" есть неустановленные лица – СК

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Главный инженер компании, обслуживающей торговый центр "Времена года", – не единственный фигурант дела об аварии, некоторые причастные к инциденту лица до сих пор не установлены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя, выступающего в Пресненском суде Москвы.

Сейчас там рассматривается вопрос об аресте инженера Евгения Боткина. В Следственном комитете заявили, что обвиняемый знает анкетные данные свидетелей по делу.

"Кроме того, еще не все возможные подозреваемые по делу установлены, в деле есть неустановленные лица", – заявил следователь.

Ранее следствие потребовало арестовать главного инженера, из-за которого погибли четыре человека. В суд поступило ходатайство СК РФ по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгению Боткину. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Прорыв горячей воды произошел утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ "Времена года". Позже Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ". Боткин был задержан 24 июля.

Главному инженеру ТЦ "Времена года" 25 июля изберут меру пресечения

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