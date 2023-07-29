Пожарная сигнализация в ТЦ "Гагаринский" сработала из-за задымившегося электросамоката

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарная сигнализация в торговом центре "Гагаринский" на юге столицы сработала из-за задымившегося электросамоката. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.

"В связи с задымлением поступил вызов по адресу улица Вавилова, дом 3. Прибывшими на место подразделениями выявлено, что на минус втором этаже парковки произошло замыкание в электросамокате", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ТЦ "Гагаринский" посетителей вывели на улицу из-за сработавшей пожарной сигнализации. В свою очередь, пожарные проводили проверку информации о возможном возгорании.

