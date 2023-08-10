Пожар произошел в новостройке в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "112"

Новостройка загорелась на Зубовской улице в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Произошло возгорание в новостройке на Зубовской улице, доме 7", – сказал собеседник издания.

Отмечается, что площадь возгорания и его причины в настоящее время выясняются, проводится проверка. Информации о пострадавших пока не поступало. Как уточнил девелопер ЖК, где произошел пожар, возгорание на крыше здания потушили еще до приезда пожарных.

Ранее в четверг, 10 августа, в электросамокат загорелся в одной из столичных квартир. В результате пострадал 7-месячный малыш, а также дети 4 и 9 лет. Всех троих госпитализировали с ожогами верхних дыхательных путей.

До этого пожар произошел в автосервисе в селе Константиново городского округа Домодедово. Его площадь достигала 1,2 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

