Пожар на складе с этиловым спиртом в Саратове локализовали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на складе с этиловым спиртом в Саратове удалось локализовать. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале МЧС России.

"Пожар локализован на всей площади", – говорится в публикации ведомства.

О возгорании стало известно 11 августа. Уточнялось, что в борьбе с огнем были задействованы 43 человека и 11 единиц специальной техники. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что в результате возгорания пострадал мужчина. Его с ожогами отвезли в больницу.



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