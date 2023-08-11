Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел на складе с этиловым спиртом в Саратове, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В ликвидации пожара участвуют 43 специалиста и 11 единиц техники МЧС России", – отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что в результате возгорания пострадал мужчина. Его госпитализировали с ожогами до приезда огнеборцев. В настоящее время информация о ЧП уточняется.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что электроподстанция на территории села Росва в Калуге загорелась после удара молнии. В результате инцидента без электричества остались 18 тысяч местных жителей. Кроме того, пожар вывел из строя два трансформатора.

До этого в подмосковном Одинцове на Зеленой улице произошел пожар на складе. По данным экстренных служб, возгорание локализовали на площади две тысячи "квадратов". Информации о пострадавших и жертвах не поступало.

Специалисты не выявили ухудшение качества воздуха после пожара в Одинцове