Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 2 700 "квадратов", сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Горят складское помещение и деревянные паллеты на открытой площадке. Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание и препятствуют распространению огня на соседние здания", – завили в ведомстве.

Сообщения о возгорании на складе в Раменском поступили в 11:53. Изначально площадь пожара составляла 1,8 тысячи квадратных метров. Внутри склада воспламенились удобрения. В МЧС информировали, что спасатели наращивают силы и средства на месте происшествия. Сведения о пострадавших не поступали.

Между тем в прокуратуре Подмосковья заявили, что в производственно-складском комплексе выявили возгорание пластиковых поддонов. Однако точные причины установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Позже в ГУ МЧС по Московской области предупредили, что пламя может перейти на соседний склад. На территории ЧП с огнем сражаются свыше 70 человек и 26 единиц техники.

телеграм-канал "Прокуратура Московской области"