Число жертв природных пожаров на Гавайях возросло до 106

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Число жертв природных пожаров на Гавайях увеличилось до 106 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее говорилось о 101 погибшем. Власти гавайского острова Мауи, серьезно пострадавшего от лесных пожаров, опасаются, что среди жертв стихийного бедствия больше всего детей.

Член Законодательного собрания американского штата Гавайи Эль Кокран сообщила, что итоговое число погибших может достигнуть "как минимум нескольких сотен человек". Ее цитирует газета The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что несовершеннолетние составляют более четверти населения города Лахайна, пострадавшего от стихии сильнее всего. Это выше среднего показателя для всех США.

Газета пишет, что 9 августа, когда на острове вспыхнули пожары, многие дети остались дома с пожилыми родственниками, поскольку школы были закрыты из-за отсутствия электричества. Их родители отправились на работу на предприятия, которые в основном находятся за пределами городов и не пострадали от пожаров.

Накануне на Гавайях нашли 60 человек, которые считались пропавшими без вести во время пожаров на острове Мауи. Все они находились в одном доме. При этом, по данным местных властей, еще сотни людей продолжают числиться пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что количество погибших из-за лесных возгораний на гавайском острове Мауи возросло до 96 человек. Губернатор Гавайев Джош Грин сообщил о том, что количество пострадавших и погибших от пожаров, возможно, будет увеличиваться с каждым днем. Число тех, кто пропал без вести, пока остается неизвестным.

По словам местных властей, возгорание стало "самым смертоносным в США за последние 100 лет". Как утверждает Грин, в Лахайне было разрушено около 2,2 тысячи зданий. Ущерб от пожаров на гавайском острове Мауи составил порядка 6 миллиардов долларов.

Сильнее всего от возгораний пострадала известная среди туристов Лахайна. Ее исторический центр почти весь разрушен. Сейчас в городе пожар локализован на 85%.

Природный пожар на Гавайях стал самым смертоносным в США более чем за столетие