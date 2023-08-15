60 человек, без вести пропавших на Гавайях, нашли живыми в одном доме

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На Гавайях нашли 60 человек, которые считались пропавшими без вести во время пожаров на острове Мауи, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что все они находились в одном доме. При этом по данным местных властей, еще сотни людей продолжают числиться пропавшими без вести.

Официальные лица теперь используют термин "неучтенный" вместо "пропавший без вести", поскольку многие люди на острове остаются без электричества, интернета или телефонов и не могут связаться с родственниками или властями.

Ранее сообщалось, что количество погибших из-за лесных возгораний на гавайском острове Мауи возросло до 96 человек. Губернатор Гавайев Джош Грин сообщил о том, что количество пострадавших и погибших от пожаров, возможно, будет увеличиваться с каждым днем. Число тех, кто пропал без вести, пока остается неизвестным.

По словам местных властей, возгорание стало "самым смертоносным в США за последние 100 лет". Как утверждает Грин, в Лахайне было разрушено около 2,2 тысячи зданий. Ущерб от пожаров на гавайском острове Мауи составил порядка 6 миллиардов долларов.

Сильнее всего от возгораний пострадала известная среди туристов Лахайна. Ее исторический центр почти весь разрушен. Сейчас в городе пожар локализован на 85%.

Природный пожар на Гавайях стал самым смертоносным в США более чем за столетие