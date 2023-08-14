Из-за пожаров на острове Мауи погибли более 96 человек

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Количество погибших из-за лесных возгораний на гавайском острове Мауи возросло до 96 человек. Об этом сказано в пресс-релизе властей округа.

На пресс-конференции губернатор Гавайев Джош Грин сообщил о том, что количество пострадавших и погибших от пожаров, возможно, будет увеличиваться с каждым днем. Число тех, кто пропал без вести, пока остается неизвестным.

"Мы бы хотели, чтобы люди были к этому готовы", – заявил губернатор.

По словам местных властей, возгорание стало "самым смертоносным в США за последние 100 лет". Как утверждает Грин, в Лахайне было разрушено около 2,2 тысячи зданий. Ущерб от пожаров на гавайском острове Мауи составил порядка 6 миллиардов долларов.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы воссоединить людей, обеспечить их жильем и медицинским обслуживанием, а затем приступить к восстановлению. Это стихийное бедствие, на восстановление после которого уйдет невероятное количество времени", – добавил губернатор Гавайев.

Сильнее всего от возгораний пострадала известная среди туристов Лахайна. Ее исторический центр почти весь разрушен. Сейчас в городе пожар локализован на 85%.

"Ничего этого не осталось. Все это сожжено дотла", – заявил мэр Мауи Ричард Биссен.

Ранее отметили, что эвакуированные из населенных пунктов граждане не могут вернуться на остров даже после ликвидации возгорания из-за огромного количества токсичных продуктов горения в воздухе. Сам пожар в лесах начался на острове Мауи 9 августа. Из-за ветра пламя быстро разлетелось на городок Лахайна.

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