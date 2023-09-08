Незнакомец из Telegram убедил мужчину поджечь машину в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Сотрудники полиции в Москве задержали двоих граждан, которых подозревают в поджоге машин. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Как сообщает ведомство, ЧП произошло ночью 5 сентября. В тот день сотрудникам полиции района Строгино сообщили о "возгорании нескольких транспортных средств". По камерам видеонаблюдения следователи выяснили, что причиной этого происшествия стал поджог. Тогда полицейские завели уголовное дело об умышленном повреждении имущества и хулиганстве (статьи 167 и 213 УК РФ).

"Полицейские установили местонахождение двоих подозреваемых и задержали их. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – заявили в пресс-службе, не раскрыв, кому конкретно принадлежат поврежденные машины.

МВД РФ также разместило видео с допросом задержанных. Один из них заявил, что поджечь машину его убедил незнакомец из Telegram, который поставил условие: если тот не совершит поджог, то найдет его и разберется. Также, по словам задержанного, к нему должен был присоединиться еще один мужчина, а деньги за "работу" ему не платили.

Второй задержанный не стал рассказывать подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина вечером 31 июля поджег двери военного комиссариата и пытался протаранить арочные ворота на легковушке. Мужчина был задержан полицией, которая устанавливает его личность. В администрации уточнили, что дверь военкомата обгорела на площади в один квадратный метр, обошлось без серьезного ущерба.

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