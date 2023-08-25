Жителя Краснодара приговорили к 6 годам за попытку поджога военкомата

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Южный окружной военный суд назначил шесть лет колонии мужчине за попытку поджога военкомата в Краснодаре. Об этом говорится в телеграм-канале суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Важдаева Олега Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт")", – заявили в пресс-службе суда.

По материалам дела, Олег Важдаев в сентябре 2022 года самостоятельно сделал коктейли Молотова, а потом пришел к военкомату, поджег фитили и по очереди кинул их в окно здания. По "не зависящим от него обстоятельствам" военкомат не загорелся.

Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. В результате суд приговорил Олега Важдаева к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина вечером 31 июля поджег двери военного комиссариата и пытался протаранить арочные ворота на легковушке. Мужчина был задержан полицией, которая устанавливает его личность. В администрации уточнили, что дверь военкомата обгорела на площади в один квадратный метр, обошлось без серьезного ущерба.

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