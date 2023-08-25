За поджогами объектов силовых ведомств РФ стоят украинские спецслужбы – ФСБ

Фото: телеграм-канал SHOT

За организацией поджогов на объектах Минобороны и МВД России, а также инфраструктуре РЖД стоят украинские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие разъяснения Центра общественных связей ФСБ РФ.

"Спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу в интернет пространстве, соцсетях и мессенджерах по вовлечению граждан России в противоправную деятельность", – отметили в ведомстве.

Там рассказали, что после начала СВО на различных сайтах, в телеграм-каналах по поиску работы, в онлайн-казино и на других ресурсах стали появляться объявления о "быстром заработке". С их помощью россиян под угрозой уголовного преследования склоняют к противоправной деятельности, обещая за это от 10 до 20 тысяч рублей, а также отсутствие серьезных проблем с законом.

Основной упор делается на привлечение молодежи, пожилых людей, лиц с психологическими заболеваниями и радикально настроенных граждан. От согласившегося на "работу" человека требуют совершить поджог административного здания якобы для помощи правоохранительным органам в поимке мошенников, однако после этого с ним перестают выходить на связь.

"Российскими правоохранительными органами все поджоги раскрыты, и в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт, диверсия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", – добавили в ФСБ.

К настоящему времени ведомством завершены расследования случаев поджогов в 12 регионах РФ. Все фигуранты дел, за исключением нескольких случаев, приговорены к лишению свободы на сроки от 8 до 19 лет. Еще 22 уголовных дела в настоящее время рассматриваются.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что с февраля 2022 года российские правоохранительные органы и спецслужбы предотвратили 188 террористических преступлений. Отмечалось, что их подготовкой в большинстве случаев занимались молодые люди низких моральных качеств. Также часть угроз исходила от спецслужб Украины.



Украина начала вербовку россиян для поджогов военкоматов