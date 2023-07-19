ФСБ РФ задержала мужчину, подозреваемого в подготовке поджога бронетехники в Казани

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Сотрудники управления ФСБ РФ по Татарстану задержали в столице республики мужчину, являющего сторонником организации, деятельность которой признана в РФ террористической. Задержанный планировал совершить поджог военной техники. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Задержанный подозревается в том, что устроил схрон с бутылками керосина рядом с территорией Казанского высшего танкового командного училища и собирался поджечь бронетехнику", – заявил источник, знакомый с ходом следствия.

Он добавил, что в доме мужчины также были найдены трансформаторы, таймеры, предположительно, для их установки на детонаторы, квадрокоптер, бесшумные часовые механизмы и компоненты для изготовления бомбы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ при совместной работе с сотрудниками МВД РФ смогли задержать 25-летнего мужчину, готовившегося совершить серию терактов в Оренбургской области. Злоумышленник действовал по указанию украинских спецслужб.

Отмечалось, что задержанный намеревался поджечь шкаф релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги и военкомат Орска и отдела ФСБ РФ. Также мужчина планировал вступить в ряды Вооруженных сил Украины.



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