Папа Римский призвал к помощи жителям Марокко в связи с землетрясением

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Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с землетрясением в Марокко, которое случилось в ночь на субботу, 9 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Понтифик призвал всех оказать помощь пострадавшим в результате землетрясения в Марокко.

"Я молюсь о раненых, за тех многих, кто потерял жизни, и за их родных. Я благодарю спасателей и тех, кто занимается облегчением страданий народа. Конкретная помощь со стороны всех да поможет поддержать население в этот трагический момент", – сказал Папа Римский в своей воскресной проведи на площади Святого Петра в Ватикане.

В субботу в Марокко произошло землетрясение магнитной 6,9 в 80 километрах от Марракеша. По последним данным, число погибших в результате землетрясения превысило две тысячи. Еще более двух тысяч человек оказались ранены.

Король страны Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Марокко в связи с последствиями землетрясения. Он обратился к родным и близким погибших со словами поддержки, а пострадавшим при землетрясении пожелал скорейшего выздоровления.