Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 2 тысячи человек

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Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи. Об этом со ссылкой на данные МВД королевства сообщает газета Hespress.

"Число погибших увеличилось до 2 012, пострадали 2 059, из них 1 404 получили серьезные ранения", – указано в публикации.

Землетрясение в Марокко произошло в ночь на субботу, 9 сентября, по московскому времени. Его магнитуда составила 6,9, а эпицентр залегал в 80 километрах от Марракеша. По данным местных властей, это землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет.

Многие страны мира выразили соболезнования в связи со случившимся, и заявили о готовности помочь с ликвидацией последствий буйства стихии. В частности, свои соболезнования королю Марокко принес президент России Владимир Путин.



Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко