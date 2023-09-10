Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:26

Происшествия

Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 2 тысячи человек

Фото: EPA/ТАСС/JALAL MORCHIDI

Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи. Об этом со ссылкой на данные МВД королевства сообщает газета Hespress.

"Число погибших увеличилось до 2 012, пострадали 2 059, из них 1 404 получили серьезные ранения", – указано в публикации.

Землетрясение в Марокко произошло в ночь на субботу, 9 сентября, по московскому времени. Его магнитуда составила 6,9, а эпицентр залегал в 80 километрах от Марракеша. По данным местных властей, это землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет.

Многие страны мира выразили соболезнования в связи со случившимся, и заявили о готовности помочь с ликвидацией последствий буйства стихии. В частности, свои соболезнования королю Марокко принес президент России Владимир Путин.

Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко

Читайте также

происшествияза рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика