Россиянка рассказала о том, как пережила землетрясение в Марракеше

Фото: телеграм-канал "Комсомольская правда: KP.RU"

Жительница Марракеша, россиянка Елена Хвалова, рассказала о том, как пережила мощное землетрясение в Марокко. Женщине пришлось провести ночь на улице. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянка рассказала, что в ночь на субботу, когда случилось землетрясение, ей пришлось быстро покинуть дом. Многие жители города приняли решения ночевать в своих машинах или под открытым небом на безопасном расстоянии от строений.

"Мы ночевали в саду дома", – отметила россиянка.

По ее словам, самым сильным разрушениям подверглась историческая часть города – Медина. Сейчас жители города оказывают помощь пострадавшим. По всей стране люди сдают кровь в специальных пунктах.

"С утра и сегодня целый день слышу и вижу много проезжающих специальных машин, скорых", – отметила Хвалова.

Землетрясение в Марокко унесло жизни более тысячи человек. Еще 1204 человека ранены. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Руководитель отдела в Национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур отметил, что это землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет.

Многие страны уже выразили готовность оказать помощь властям Марокко в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. В частности, свои соболезнования королю Марокко принес президент России Владимир Путин.