Землетрясение в Марокко оказалось самым мощным за последние 100 лет

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 820 человек. Об этом сообщает телеканал al Arabiya со ссылкой на заявление руководителя отдела в Национальном геофизическом институте королевства Насера Джабура.

Землетрясение в Марокко унесло жизни 820 человек и стало самым разрушительным за последние 100 лет.

По словам Джабура, подземный толчок, эпицентром которого стал район Игиль, расположенный в Атласских горах в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш, ощущался во многих марокканских городах в радиусе 400 километров.

"Впервые за столетие центр зафиксировал столь сильное землетрясение в Марокко", – сообщил сотрудник Национального геофизического института королевства.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего в ночь на субботу в Марокко землетрясения погибли 632 человека, и еще 329 человек оказались ранены.

Отмечается также, что среди погибших и раненых при землетрясении в Марокко нет россиян. Дипмиссия РФ находится в постоянном контакте с местными властями. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет", – говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского МИД.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с последствиями землетрясения. Путин сообщил, что в России разделяют скорбь и переживания дружественного народа Марокко по погибшим при сейсмической катастрофе.