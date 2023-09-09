Король Марокко объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения

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Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения, которое унесло жизни более чем тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.

"Было решено объявить трехдневный траур и приспустить национальные флаги над всеми государственными здания", – написала газета Hespress по итогам заседания в Королевском дворце в Рабате.

Кроме того, король распорядился оказать помощь всем, кто в результате землетрясения остался без жилья. В частности, поручено сформировать межведомственный комитет по вопросам восстановления домов.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на МВД страны, жертвами стихии стали по меньшей мере 1 305 человек. Пострадали между тем 1 832 человека, из которых больше половины находятся в критическом состоянии.

Землетрясение в Марокко произошло накануне вечером. Его магнитуда составила 6,9, а эпицентр залегал в 80 километрах от Марракеша. Как отмечают местные власти, это землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет.

Многие страны выразили соболезнования в связи со случившимся, а также готовность помочь с ликвидацией последствий землетрясения. В частности, свои соболезнования королю Марокко принес президент России Владимир Путин.



Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко