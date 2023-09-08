08 сентября, 19:49Происшествия
Такси врезалось в автомобиль ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
ДТП с участием автомобиля такси и служебной машины ГИБДД произошло на Ленинском проспекте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
"Около 16:00 в районе дома 52 <...> машина такси совершила столкновение со служебным автомобилем Госавтоинспекции", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в этот момент автомобиль ГИБДД совершал разворот со включенными проблесковыми маячками.
В результате происшествия пострадал пассажир такси. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Накануне вечером на Волгоградском проспекте в Москве водитель наехал на полицейского, а затем скрылся с места происшествия. Позже его нашли. Выяснилось, что за мужчиной числится больше 40 штрафов за нарушения ПДД.
Читайте также