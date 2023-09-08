Такси врезалось в автомобиль ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

ДТП с участием автомобиля такси и служебной машины ГИБДД произошло на Ленинском проспекте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

"Около 16:00 в районе дома 52 <...> машина такси совершила столкновение со служебным автомобилем Госавтоинспекции", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в этот момент автомобиль ГИБДД совершал разворот со включенными проблесковыми маячками.

В результате происшествия пострадал пассажир такси. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Накануне вечером на Волгоградском проспекте в Москве водитель наехал на полицейского, а затем скрылся с места происшествия. Позже его нашли. Выяснилось, что за мужчиной числится больше 40 штрафов за нарушения ПДД.

